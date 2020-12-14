Сомелье назвал напиток с самым сильным похмельем

https://static.news.ru/photo/d7683a6e-3e9b-11eb-b01b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Сооснователь организации Club Vino, сомелье Марко Кастеланелли заявил, что самое страшное похмелье из всех алкогольных напитков вызывает игристое вино. По его словам, всё дело в пузырьках.

В просекко и шампанском содержится углекислый газ. Он влияет на то, как алкоголь проходит через кровоток, помогая организму быстрее абсорбировать алкоголь, — цитирует Кастеланелли Lenta.ru.

Сомелье пояснил, что углекислый газ, попадая в кровоток, частично вытесняет кислород, из-за чего опьянение игристыми винами происходит быстрее. По этой причине и похмелье ощущается тяжело. Оно может наступить, даже если выпить всего один-два бокала игристого вина, а утром чаще всего сопровождается головной болью.

Чтобы избежать проблем с такой болью, не следует употреблять игристое вино на голодный желудок, а также пить его медленно, считает Кастеланелли. Он советует после каждого бокала выпивать стакан воды, то же самое рекомендует делать перед сном.

Ранее NEWS.ru сообщал, что при покупке игристого напитка следует обратить внимание на ценник: качественный продукт не отличается дешевизной. Это отметил в беседе с NEWS.ru сомелье Владимир Цапелик. Напитки могут отличаться способом приготовления. Если вы покупаете бутылку за 250 рублей, то неизвестно, из чего напиток был сделан, подчеркнул сомелье.