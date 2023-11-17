Сомелье назвал лучшие вина для новогоднего стола Сомелье Зотов: к новогоднему столу идеально подходят игристые вина

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Новый год ассоциируется с игристыми винами, которые хорошо сочетаются с жирными блюдами, салатом оливье или винегретом, рассказал NEWS.ru сомелье Андрей Зотов. По его словам, с таким новогодним фруктом, как мандарины, будет очень интересное гастрономическое сочетание белого вина — новозеландского совиньон блана.

В своем аромате и вкусе это вино обладает яркой фруктовой составляющей и хорошо сочетается с абхазскими мандаринами, салатом оливье, винегретом. Игристые универсально справляются со всем, — сказал Зотов.

Если вы предпочитаете красные вина, то они идеально подойдут к мясным блюдам. Сомелье посоветовал легкий сорт пино-нуар или итальянский примитиво.

Что-то универсальное из легких сортов пино-нуар, можно взять вина из региона Божоле. Это универсальный в плане гастросочетаемости образец. Для любителей красного вина подойдет итальянский сорт примитиво и 99% гостей за вашим столом точно будут довольны, а то и все 100%, — подытожил Зотов.

Ранее директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубе заявил, что привычное декабрьское подорожание продуктов к новогоднему столу в этот раз усилится за счет слабого рубля и инфляции. По его словам, рост цен составит 10–15%, так как россияне стремятся покупать импортные товары.