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Церковный публицист и миссионер иеромонах Макарий заявил, что мировая пандемия коронавируса COVID-19, уже унёсшая более 20 тысяч жизней, является не наказанием, а «научением, вразумлением человечества».

Поводов к научению предостаточно и у каждого из нас, и у человеческого рода в целом, — отметил Макарий в комментарии РИА Новости. Священнослужитель добавил, что «всё происходящее Богу известно, но...