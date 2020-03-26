Телеведущий Владимир Соловьёв отреагировал на заявление президента РФ Владимира Путина о предстоящей нерабочей неделе. По его словам, перед соотечественниками стоит тяжелейшая задача не допустить распространения коронавируса.
Заявление о предстоящих выходных телеведущий
Это что значит? Это значит, что выходные — когда можно бегать-суетиться-веселиться? Нет. Это значит, что у нас с вами тяжелейшая задача: мы должны сделать всё возможное, чтобы не дать коронавирусу пойти по итальянскому варианту. Мы должны сделать всё возможное, чтобы сгладить пик заболеваемости. Мы должны не перезаражать друг друга, — отметил телеведущий.
Ранее NEWS.ru сообщал, что 26 марта — дважды памятный день для Владимира Путина. 26 марта 1999 года он был назначен секретарём Совета Безопасности с сохранением должности директора ФСБ. Тогда, после начала бомбардировок Югославии, на это кадровое решение Ельцина никто не обратил внимания. А зря — как выяснилось, это было первым шагом к назначению Путина преемником. И ровно через год, 26 марта 2000 года, он был избран президентом РФ, вторым в её истории.
Добавьте наши новости в избранные источники