https://static.news.ru/photo/12a4cd26-e2c3-11e9-a81b-fa163e074e61_660.jpg Фото: News.ru

Телеведущий Владимир Соловьёв раскритиковал участников и организаторов митинга в поддержку фигурантов так называемого московского дела. Он напомнил протестующим, что любая попытка давления на суд и следствие в демократическом обществе недопустима.

Какой смысл в сегодняшнем митинге? Выйти покричать: «Отпускай?». Кому кричат? Власти? Суду? Следствию? Очевидно, что организаторы и участники не имеют ни малейшего представления о законности и демократии, — написал он в своём Telegram-канале.

Какой смысл в сегодняшнем митинге? Выйти покричать Отпускай?

Кому кричат?

Власти?

Суду?

Следствию?

Очевидно, что организаторы и участники не имеют ни малейшего представления о законности и демократии.

Любая попытка давления на суд и следствие в https://t.co/hHJrXQKE9h — Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) 29 сентября 2019 г.

Он подчеркнул, что на самом деле митингующие мечтают не о демократии, а о диктатуре.

Нет более страшных душителей свободы, нежели вчерашние борцы за неё, — резюмировал Соловьёв.

Ведущий призвал всех жить в соответствии с законом, который установлен и в равной степени действует в отношении всех граждан.

Как писал News.ru, число участников митинга в поддержку политзаключённых выросло до 18 тысяч. На мероприятие пришли политик Алексей Навальный, бывшие обвиняемые по делу о «массовых беспорядках» Валерий Костёнок, Владислав Барабанов и Даниил Конон. Ведущими выступают главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов и журналист «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр.

Активист движения «Бессрочка» Ольга Мисик говорила, что акция после официального завершения может продолжиться в формате сидячей забастовки. Кроме того, протестующие могут пойти на прогулку, не согласованную с властями.