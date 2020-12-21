«Зачем добивать»: Соловьёв заступился за обманувшую Путина журналистку

https://static.news.ru/photo/091fe038-42c1-11eb-a1bb-fa163e074e61_660.jpg Владимир Соловьёв Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Журналистка из Рязани Александра Безукладова с табличкой «Я беременна», принимавшая участие в пресс-конференции главы РФ Владимира Путина, уже получила сполна и в наказании больше не нуждается, считает телеведущий Владимир Соловьёв. Кроме того, главный редактор «Московского Комсомольца» Павел Гусев подтвердил, что она ждёт ребёнка.

Ну зачем, это уже лишнее. Она и так уже, я думаю, напугана. И она, и муж её, который, говорят, у этого несчастного Грекова (вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков. — NEWS.ru) работает. И сам Греков всему уже не рад. Думаю, что достаточно им досталось. Куда ещё наказывать. Ну чего добивать несчастную девушку, — цитирует ведущего телеканал «360».

Однако Соловьёв негативно относится к поступку коллеги по цеху и раскритиковал «самообслуживание» в профессии.

Я журналист, мне воду отключили — это очень трогательно, но неправильно, — отметил он.

Девушка попросила Путина присвоить вице-губернатору Рязанской области Игорю Грекову звание Героя России «за спасение семи человек во время пожара». Президент заинтересовался этой историей, однако спросил, какое отношение к этому имеет её беременность. Сама Безукладова отметила, что лично с чиновником не знакома, а о его «подвиге» узнала из «обращения спасённых».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Владимир Соловьёв прокомментировал новость о закрытии проекта «Дом-2». По его словам, он был уверен, что шоу перестало существовать ещё 10 лет назад. Он с иронией пожелал продюсерам и участникам действа «построить свою любовь».

Реалити-шоу впервые появилось в эфире телеканала ТНТ в 2004 году. Директор телеканала Роман Петренко рассказал, что за 16 лет с момента запуска телевизионное пространство претерпело значительные изменения. Место проекта в эфирной сетке канала займут пять программ в жанре стендап.