Соловьёв язвительно прокомментировал скандал с Познером

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Несколько журналистов язвительно отреагировали на скандальную ситуацию, которая произошла с телеведущим Владимиром Познером в Тбилиси, где местные жители устроили против него протесты. В частности, по этому поводу высказались Владимир Соловьёв и Юрий Пронько.

Познер покинул территорию Тбилиси после протестов в грузинской столице против самого телеведущего. Об этом сотрудники местного Первого канала рассказали 1 апреля. Журналист прилетел в Тбилиси, чтобы отметить свой день рождения. Улететь в Россию он намеревался 3 апреля. Однако возле гостиницы, где поселился телеведущий, собрались протестующие, требующие выдворить его из страны. В качестве одной из причин называется то, что Познер якобы не признаёт территориальной целостности Грузии, включая Абхазию и Южную Осетию.

Соловьёв в своём Telegram-канале написал, что русским опасно находиться в Грузии, даже если они являются «французскими американцами». Пронько, в свою очередь, припомнил формулировку, согласно которой Познер въехал в Грузию как гражданин США.

Это всё, что надо мне знать как русскому и гражданину России про события в Тбилиси, — цитирует журналиста телеканал «Царьград».

Как ранее передавал NEWS.ru, произошедшие на территории Тбилиси протесты против российского журналиста Владимира Познера и сопровождавших его лиц были спровоцированы оппозиционной партией «Единое национальное движение» и лидером объединения — бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Об этом сообщил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.