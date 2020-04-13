Соловьёв высмеял слова Лукашенко об отсутствии жертв COVID-19 в Белоруссии

Телеведущий Владимир Соловьёв с иронией отреагировал на заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что в его государстве нет умерших от коронавирусной инфекции.
Тогда можно сказать, что никто в мире вообще не умер от COVID-19, — заявил журналист в эфире Соловьёв Live.
Ранее Лукашенко сообщил, что люди, заболевшие коронавирусом в Белоруссии, умирают от «букета хронических болезней», а не от коронавируса. По его словам, у умерших были диагностированы сердечно-сосудистая недостаточность, сахарный диабет, лёгочная недостаточность и другие заболевания, к которым «добавляется коронавирус».
Он также попросил сограждан прекратить «чесночно-имбирный психоз» и призвал питаться традиционной для страны пищей, писал NEWS.ru.
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