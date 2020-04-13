Соловьёв высмеял слова Лукашенко об отсутствии жертв COVID-19 в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/00679f56-952c-11e9-855d-fa163e074e61_660.jpg Владимир Соловьёв Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Телеведущий Владимир Соловьёв с иронией отреагировал на заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что в его государстве нет умерших от коронавирусной инфекции.

Тогда можно сказать, что никто в мире вообще не умер от COVID-19, — заявил журналист в эфире Соловьёв Live.

Ранее Лукашенко сообщил, что люди, заболевшие коронавирусом в Белоруссии, умирают от «букета хронических болезней», а не от коронавируса. По его словам, у умерших были диагностированы сердечно-сосудистая недостаточность, сахарный диабет, лёгочная недостаточность и другие заболевания, к которым «добавляется коронавирус».

Он также попросил сограждан прекратить «чесночно-имбирный психоз» и призвал питаться традиционной для страны пищей, писал NEWS.ru.