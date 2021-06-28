Российский телеведущий Владимир Соловьёв высмеял митинг против обязательной вакцинации в Москве. В своём Telegram-канале он опубликовал видео, в котором рассказал, что на Пушкинской площади собралось всего несколько десятков людей, да и те, по его словам, не смогли внятно сформулировать свою позицию.

А я не знаю, что мне будут вкалывать, — заявила на камеру одна из участниц митинга.

Другая женщина рассказала, что заболела ОРВИ ещё до того, как все стали говорить о «новомодном» коронавирусе. По её словам, врачи уже более двух лет не могут её вылечить.

И что теперь? Почему не объявили пандемию? — задаётся вопросом женщина.

Ещё одна попыталась сформулировать что-то про чипирование и про нумерацию, однако и здесь у телеведущего не получилось выделить ничего внятного. Соловьёв считает, что участники так и не смогли вспомнить о том, как Россия победила в своё время корь, оспу и другие смертельные заболевания.

Пример Европы, где вакцинация идёт полным ходом, митингующих также не остановил. Никто так и не надел маску и не соблюдал социальную дистанцию, — закончил Соловьёв, подписав видео: «Это всё, что Вам нужно знать о субботнем „митинге“ в Москве против вакцинации».

В понедельник, 28 июня, в Москве вступили в силу новые коронавирусные ограничения. Доступ в кафе и рестораны, а также на мероприятия с численностью участников более 500 человек возможен теперь только по QR-коду. Получить его могут граждане, прошедшие процедуру вакцинации от COVID-19, перенёсшие коронавирус в последние полгода или имеющие отрицательный ПЦР-тест. Срок действия последнего составляет три дня.

Ранее сообщалось, что в России фактически и юридически нет принудительной вакцинации от коронавируса. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.