Общество

Соловьёв высказался о заявлении «Современника» в защиту Ефремова

02:32, 16 июня 2020 1 443
Владимир Соловьёв Владимир Соловьёв Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Владимир Соловьёв прокомментировал заявление театра «Современник», актёры которого просят проявить «великодушие» к Михаилу Ефремову. Ведущий считает, что лучше, если бы этого заявления не было.

Заявление было опубликовано на сайте театра. Актёры признаются, что случившееся стало для них «шоком», и призывают публику к «милосердию» по отношению к Ефремову. Большая часть текста обращения посвящена именно коллеге по цеху, семье Захарова сотрудники театра выразили лишь краткое соболезнование.

Вероятно, это и вызвало негативный отзыв со стороны известного телеведущего.

Лучше бы они продолжали молчать, — написал Соловьёв в своём Telegram-канале.

Ранее NEWS.ru сообщал, что актёры театра «Современник» призвали общественность не становиться судьями, не клеймить или оправдывать Михаила Ефремова. Он был и остаётся неотъемлемой частью театра, считает коллектив.

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