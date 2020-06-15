Соловьёв высказался о заявлении «Современника» в защиту Ефремова

https://static.news.ru/photo/7ac3d9fa-af60-11ea-a9bb-fa163e074e61_660.jpg Владимир Соловьёв Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Владимир Соловьёв прокомментировал заявление театра «Современник», актёры которого просят проявить «великодушие» к Михаилу Ефремову. Ведущий считает, что лучше, если бы этого заявления не было.

Заявление было опубликовано на сайте театра. Актёры признаются, что случившееся стало для них «шоком», и призывают публику к «милосердию» по отношению к Ефремову. Большая часть текста обращения посвящена именно коллеге по цеху, семье Захарова сотрудники театра выразили лишь краткое соболезнование.

Вероятно, это и вызвало негативный отзыв со стороны известного телеведущего.

Лучше бы они продолжали молчать, — написал Соловьёв в своём Telegram-канале.

Ранее NEWS.ru сообщал, что актёры театра «Современник» призвали общественность не становиться судьями, не клеймить или оправдывать Михаила Ефремова. Он был и остаётся неотъемлемой частью театра, считает коллектив.