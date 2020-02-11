https://static.news.ru/photo/74b082f2-4c64-11ea-a5f6-fa163e074e61_660.jpg Владимир Соловьёв Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Телеведущий Владимир Соловьёв поставил под сомнение правдивость видеозаписи, на которой ведущая программы «Вести» смеётся над льготами. По его словам, видеозапись якобы телеканала «ГТРК-Камчатка» «выглядит странно и вполне может быть неправдой».

Об этом Соловьёв заявил в разговоре с URA.RU.

Кто-нибудь проверил реально, откуда взялся этот текст, который она произносит? Я никогда не слышал, чтобы выделялись деньги на международный проезд. Вы когда-нибудь слышали? У меня сразу возникает много вопросов. Что это? Для чего это было? Откуда появилось? — задался вопросами телеведущий.

Он добавил, что следовало бы поговорить с той ведущей и выпускающим редактором телеканала. Соловьёв уверен, что будет проведена проверка, но сомневается, что кого-то уволят.

Ранее NEWS.ru сообщал, что директор камчатского филиала ВГРТК Алексей Костылев отреагировал на инцидент с ведущей телеканала, которая рассмеялась во время сюжета о повышении соцвыплат в России. По его словам, имя человека, который выложил ролик в Сеть, уже известно. Руководство будет разбираться с ним в частном порядке.