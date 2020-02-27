Телеведущий Владимир Соловьёв выгнал бывшего депутата Верховной рады Украины Александра Ковтуненко из студии своей программы. Конфликт в эфире телеканала «Россия 1» произошёл после того, как гость попытался оправдать действия УПА (запрещённая в России экстремистская организация).
Соответствующее видео инцидента Соловьёв
До того как Ковтуненко покинул студию, он успел рассказать, что боевики украинской экстремистской организации якобы «случайно» убили генерала Николая Ватутина, освободившего Киев. Также они сотрудничали с НКВД, уверял Ковтуненко.
Его речь о деятельности националистов прервала охрана, которую вызвал Соловьёв.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Соловьёв выгнал со своего шоу экспертов после того, как обсуждение на социально-политической программе «Кто против?» вылилось в перебранку, которая грозила обернуться дракой в прямом эфире. Один из гостей шоу, эксперт по Ближнему Востоку Араик Степанян, нелестно выразился о евреях, что задело американского политолога Грэга Вайнера. Тот, в свою очередь, нецензурно высказался в адрес своего оппонента.
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