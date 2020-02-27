https://static.news.ru/photo/88ebe586-58ee-11ea-b63d-fa163e074e61_660.jpg Владимир Соловьёв Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Телеведущий Владимир Соловьёв выгнал бывшего депутата Верховной рады Украины Александра Ковтуненко из студии своей программы. Конфликт в эфире телеканала «Россия 1» произошёл после того, как гость попытался оправдать действия УПА (запрещённая в России экстремистская организация).

Соответствующее видео инцидента Соловьёв разместил на своей странице в Instagram.

До того как Ковтуненко покинул студию, он успел рассказать, что боевики украинской экстремистской организации якобы «случайно» убили генерала Николая Ватутина, освободившего Киев. Также они сотрудничали с НКВД, уверял Ковтуненко.

Его речь о деятельности националистов прервала охрана, которую вызвал Соловьёв.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Соловьёв выгнал со своего шоу экспертов после того, как обсуждение на социально-политической программе «Кто против?» вылилось в перебранку, которая грозила обернуться дракой в прямом эфире. Один из гостей шоу, эксперт по Ближнему Востоку Араик Степанян, нелестно выразился о евреях, что задело американского политолога Грэга Вайнера. Тот, в свою очередь, нецензурно высказался в адрес своего оппонента.