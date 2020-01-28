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Телеведущий Владимир Соловьёв расплакался перед зрителями своей передачи. Инцидент произошёл во время эфира, когда журналист рассказывал о своём походе на военное кладбище и братских могилах.

Соловьёв вспомнил, что в школьные годы был потрясён посещением Пискарёвского кладбища.

Полмиллиона человек в братских могилах... И это всё предать? Ради сиюминутных целей? Вот это всё взять и предать? — возмутился журналист, после чего в его глазах проступили слёзы.

По словам Соловьёва, никто не вправе переписывать историю. Каждый школьник, на его взгляд, должен лично приехать и увидеть это кладбище. Посещение подобного места должно быть обеспечено за государственный счёт. Это, по мнению телеведущего, является «прививкой на всю жизнь».