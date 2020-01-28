Телеведущий Владимир Соловьёв расплакался перед зрителями своей передачи. Инцидент
Соловьёв вспомнил, что в школьные годы был потрясён посещением Пискарёвского кладбища.
Полмиллиона человек в братских могилах... И это всё предать? Ради сиюминутных целей? Вот это всё взять и предать? — возмутился журналист, после чего в его глазах проступили слёзы.
По словам Соловьёва, никто не вправе переписывать историю. Каждый школьник, на его взгляд, должен лично приехать и увидеть это кладбище. Посещение подобного места должно быть обеспечено за государственный счёт. Это, по мнению телеведущего, является «прививкой на всю жизнь».
Ранее, как писал NEWS.ru, Соловьёв прокомментировал слова польского политика Ярослава Качиньского о компенсации за ущерб во Второй мировой войне, которую Москва должна выплатить Варшаве. Он предложил отправить ему «30 серебряников».
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен