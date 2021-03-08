Соловьёв сравнил роль Ельцина и Горбачёва в развале СССР

https://static.news.ru/photo/79c89fd8-8023-11eb-a940-96000091f725_660.jpg Михаил Горбачёв Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Телеведущий Владимир Соловьёв уравнял роль первого президента СССР и первого президента России Бориса Ельцина в развале Советского Союза.

Бездарность Горбачёва и абсолютная безответственность, страшный эгоизм и непонимание интересов России как Горбачёва, так и Ельцина привели к тому, что нас лишили родины. Ну меня по крайней мере, — рассказал URA.RU журналист.

Историк и политолог, проректор МГИМО по научной работе Евгений Кожокин считает, что в развале СССР виноват только Борис Ельцин.

Горбачёв, конечно, напрямую не виновен в том, что развалился Советский Союз. Он не сумел сохранить страну, но он хотел её сохранить. Он уступал, лавировал, проигрывал, но страну хотел сохранить. Целенаправленно добивался развала СССР Борис Ельцин. В СССР он видел, что у него нет шансов стать первым лицом. Поэтому он выбрал стратегию стать во главе России, — полагает эксперт.

Сам Кожокин являлся депутатом, когда Ельцин был председателем Верховного совета РСФСР.

Летом 1990 года Ельцин пошёл на договорённости с руководителями прибалтийских республик о совместной борьбе против союзного руководства. В Юрмале у него состоялась встреча со всеми председателями Верховных советов балтийских республик. Об этой встрече и о договорённостях Ельцина депутаты <...> не знали. Мы столкнулись с результатами данных договорённостей, когда тогда же летом 1990 года в Москву одна за другой стали прибывать делегации Литвы, Латвии, Эстонии, чтобы подписать с РСФСР документы, которые фактически фиксировали взаимное признание друг друга в качестве независимых государств, — рассказал он.

Ранее соратник первого президента Бориса Ельцина, бывший главред журнала «Огонёк» Виталий Коротич сообщил, кто виноват в распаде Советского Союза. По его мнению, это был сам Ельцин, который мечтал встать во главе страны. По словам Коротича, Ельцин мечтал стать президентом. Коротич рассказал, что участники «Беловежской пущи» на самом деле планировали создать конфедерацию, распределить полномочия между странами и сделать так, чтобы они стали полунезависимыми. Но Ельцин с этим не согласился.

О развале Советского Союза Коротичу довелось говорить и с Михаилом Горбачёвым. Тот говорил, что от страны «спасать уже было нечего». Потом уже, рассказал Коротич, были настроения создать федерацию, в которую бы входили Украина, Белоруссия, Казахстан. И это вполне могло произойти. Но только Запад стал прикладывать большие усилия к тому, чтобы бывшие республики стали антироссийскими, писал NEWS.ru.