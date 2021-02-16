Соловьёв сравнил Навального с Гитлером

https://static.news.ru/photo/0a961e4a-704e-11eb-ad63-96000091f725_660.jpg Владимир Соловьёв Фото: Совет Федерации/flickr.com

Телеведущий Владимир Соловьёв сравнил осуждённого оппозиционера Алексея Навального с лидером нацистского режима в Германии Адольфом Гитлером. При этом сравнение оказалось не в пользу российского политика.

Гитлер, кстати, был очень смелым человеком. В отличие от этого «гульфикфюрера» (Алексея Навального. — NEWS.ru) не косил от армии, воевал и воевал доблестно во время Первой мировой войны, — заявил Соловьёв во время своей программы на канале «Россия 1».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказал мнение, что заявления Навального указывают на наличие у него признаков мании преследования и мании величия.

Как сообщал NEWS.ru, члены семьи ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко заявили, что рассчитывают на извинения со стороны Алексея Навального за клевету и не планируют требовать моральной компенсации.

Навального обвинили в клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко после высказываний в Сети о продажности пенсионера, принявшего участие в съёмках ролика в поддержку изменений в Конституцию РФ. Статья о клевете не подразумевает тюремного срока в качестве меры наказания. Судья назначила следующее заседание по обвинению Навального в клевете на 20 февраля.