https://static.news.ru/photo/ee976d96-1d8f-11ea-af73-fa163e074e61_660.jpg Фото: vrsoloviev/instagram.com

Президент Украины Владимир Зеленский три дня думал над ответом на шутку российского коллеги Владимира Путина о газе, но острота всё равно не возымела должного эффекта. Так высказывание лидера европейской страны прокомментировал телеведущий Владимир Соловьёв.

Журналист отметил, что Зеленский «выдавил шуточку».

Так ещё и ведущая в эфире подыграть ему нормально не смогла, — цитирует Соловьёва «Политэксперт».

Главы государств «перекинулись» цитатами из детского стихотворения Сергея Михалкова. Путин оценил соглашения по транзиту газа с Украиной и сказал: «А у нас в квартире газ. А у вас?» Позднее Зеленский ответил: «А у нас газопровод».

Ранее NEWS.ru передавал, что телеведущая Ольга Скабеева не оценила шутку президента Украины Владимира Зеленского, которая, в свою очередь, была ответом на шутку российского лидера Владимира Путина.