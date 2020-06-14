Общество

Соловьёв резко прокомментировал извинения Ефремова после ДТП

06:07, 14 июня 2020 33
Владимир Соловьёв Владимир Соловьёв Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Телеведущий Владимир Соловьёв дал резкий и короткий комментарий по поводу извинений актёра Михаила Ефремова перед семьёй погибшего в ДТП по его вине Сергея Захарова.

А кто записывал «извинения Ефремова»? Сам? А кто текст писал? Сам? А разве находясь под домашним арестом он имеет право пользоваться сотовой связью? — прокомментировал телеведущий на своей странице в социальной сети Twitter.

Ранее NEWS.ru писал, что Владимир Соловьёв, после трагического ДТП, назвал актёра Михаила Ефремова «гражданин убийца». Телеведущий сообщил, что не верит в раскаяние актёра. Он также показал записи с камер наблюдения, сделанные незадолго до аварии, около паба в котором отдыхал актёр.

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