Соловьёв рассказал, почему его стрим про Белоруссию заблокировали

https://static.news.ru/photo/3859db42-ed1c-11ea-8e14-fa163e074e61_660.jpg Владимир Соловьёв Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Телеведущий Владимир Соловьёв в разговоре с журналистами рассказал, почему его стрим на YouTube от 30 августа под названием «Битва за Белоруссию» был заблокирован. В качестве причины он назвал маркировку 18+, установленную сервисом.

Стрим Соловьёва про Белоруссию нельзя было посмотреть пользователям, которые не прошли регистрацию на видеохостинге.

Как отметил сам ведущий, на ролике встал флажок с возрастным ограничением. Из-за этого каждый зритель, чтобы продолжить смотреть эфир, должен был подтвердить достижение 18-летия. Соловьёв заявил, что подобные инциденты случаются обычно либо после жалоб пользователей на контент, либо после срабатывания алгоритмов сервиса.

Мы подали апелляцию, которая была рассмотрена модераторами YouTube в течение рабочего дня, понедельник (31 августа. — NEWS.ru) был выходной в Лондоне. После рассмотрения нашего запроса с видео сняли флаг, — цитирует Соловьёва РИА Новости.

Ранее телеканал «Царьград» направил в Арбитражный суд Москвы иск в отношении американской компании Google и её представительства в РФ.

Поводом для обращения в арбитраж послужила блокировка аккаунта телеканала на YouTube. В Google пояснили, что это связано с «законом о санкциях и нарушением правил торговли». Дело в том, что глава совета директоров группы компаний «Царьград» Константин Малофеев является одним из фигурантов санкционного списка, сформированного ЕС в связи с событиями на Украине в 2014 году.

Как передавал NEWS.ru, в Общественной палате предложили найти общий вариант борьбы с Google, которая отказывается работать в рамках законодательства России.