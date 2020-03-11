https://static.news.ru/photo/464db24c-6387-11ea-88f5-fa163e074e61_660.jpg Владимир Соловьёв Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Российская Конституция образца 1993 года — это наспех слепленный кулич. Поэтому она нуждается в кардинальной переделке, заявил журналист Владимир Соловьёв.

По его словам, главный закон страны — это «набор слов», который набросали «некие люди». При этом, выразил уверенность теле- и радиоведущий, никто из них не являлся в своё время «лидером мнений».

Поэтому с течением времени к главному закону страны накопилось слишком много вопросов, отметил он.

Когда сейчас говорят, какого хрена мы записываем, что брак — это отношения между мужчиной и женщиной, я считаю, что это важно. И поэтому народ как раз настаивал и на роли русского народа и языка, и на упоминании бога в Конституции, — цитирует Соловьёва SM News.

Журналист добавил, что если бы спрашивали его лично, то он «вообще бы перелопатил всю эту Конституцию», потому как «гораздо более радикально настроен».

И хрен бы у меня осталась эта статья с приоритетом международного права в любом виде, — заверил он.

Ранее, как писал NEWS.ru, Госдума одобрила закон о поправке в Конституцию. За принятие документа проголосовали 383 парламентария, высказавшихся против не было, воздержались 43 депутата.