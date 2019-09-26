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Телеведущий Владимир Соловьёв встал на защиту Андрея Малахова после конфликта с властями Киргизии. Он отметил, что его коллега занимается расследованием гибели сына миллиардера Александра Маругова уже давно, поэтому не может делать ничем не обоснованных заявлений.

Андрей Малахов очень опытный журналист. Думаю, что если Андрей делает такие предположения, у него есть для этого основания, — сообщил он в интервью газете « ВЗГЛЯД ».

Он добавил, что Малахов вряд ли ставил целью разжечь межнациональный конфликт. Он говорил о виновнике аварии как о человеке, а не как представителе киргизской диаспоры.

Ранее Малахов предположил, что Акбаров с учётом плохой социально-экономической ситуации в Киргизии за денежное вознаграждение мог специально устроить аварию. Это заявление вызвало возмущение киргизских властей. В связи с инцидентом в МИД страны был вызван советник-посланник посольства России в Бишкеке.

Я лично не видел программу, но уверен в том, что Андрей не выказывал неуважение ни к стране, ни к народу, — резюмировал Соловьёв.

Ранее сам Малахов выразил сожаление, что его замечание по поводу гибели сына миллиардера Александра Маругова неправильно оценили в Киргизии. По его словам, он не мог представить, что комментарий вызовет такую волну негодования — за пару суток ему поступило свыше 20 тысяч откликов на прошедший выпуск передачи «Андрей Малахов. Прямой эфир». Телеведущий подчеркнул, что выступает за мир и добрососедские отношения, а также за справедливость и свободу слова, писал News.ru.