Соловьёв потребовал возбудить дела после секс-скандала с россиянами

https://static.news.ru/photo/fc5f5094-c6c0-11ea-ac97-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya pravda/Global Look Press

По фактам массовых обвинений о домогательстве и сексуальном насилии, прозвучавших в адрес российских журналистов, должны быть возбуждены уголовные дела. Об этом заявил телеведущий Владимир Соловьёв.

В эфире шоу «Полный контакт», запись которого была опубликована в YouTube, ведущий коснулся темы прозвучавших недавно публичных заявлений, обсуждая людей, которые «откровенно работают на западные деньги».

Вопросы остаются к «Открытой России». Не только к их омерзительному сексуальному поведению, и к МБХ. Не только к тому, что они омерзительные, подлые, гадкие извращенцы, насильники, — заявил Соловьёв.

Он добавил, что Следственный комитет России должен провести проверку и возбудить уголовные дела. Насильник, подчеркнул телеведущий, должен сидеть в тюрьме вне зависимости от политической ориентации, если, конечно, доказан факт изнасилования. В противном случае, за клевету должна ответить женщина.

Ранее, как писал NEWS.ru, пользователи Twitter начали делиться историями о домогательствах со стороны мужчин, работающих в российских компаниях. Журналистка Виктория Кузьменко 13 июля рассказала на своей странице в соцсети, что шеф-редактор «МБХ медиа» Сергей Простаков стал свидетелем изнасилования девушки в собственной квартире. После публикации разоблачений Простаков покинул свой пост, признав вину в «неподобающем поведении».

Вслед за этим в многочисленных сообщениях стали всплывать имена других известных российских журналистов, замешанных в секс-скандале. В домогательствах обвинили и ещё одного сотрудника СМИ — спецкора «Таких дел» и главреда самиздата moloko plus Павла Никулина. О неподобающем поведении журналиста написала в Сети пользователь под ником valya_de.

Выяснилось, что склонял девушек к интиму и руководитель проектов Сбербанка Сергей Миненко, который ранее работал в изданиях Men's Health Russia, «Мел», «Газета.Ru», «Известия». Бывшие коллеги рассказали , что он неоднократно хвастался видео, которые делал во время занятий сексом с девушками, не знающими о скрытых камерах в его квартире.

Другой сотрудник Сбербанка, SMM-менеджер Руслан Гафаров также оказался замешан в секс-скандале. Его в изнасиловании обвинила пресс-секретарь Центра фотографии имени братьев Люмьер Валерия Шабельникова. Об этом она также написала в Twitter. Девушка рассказала, что Гафаров изнасиловал её два года назад на вечеринке. После того как пост увидели в Сети, Гафаров принёс ей извинения. Параллельно с обвинениями в его адрес выступили и другие девушки.