Соловьёв потребовал возбудить дела после секс-скандала с россиянами

По фактам массовых обвинений о домогательстве и сексуальном насилии, прозвучавших в адрес российских журналистов, должны быть возбуждены уголовные дела. Об этом заявил телеведущий Владимир Соловьёв.
В эфире шоу «Полный контакт», запись которого была опубликована в YouTube, ведущий коснулся темы прозвучавших недавно публичных заявлений, обсуждая людей, которые «откровенно работают на западные деньги».
Вопросы остаются к «Открытой России». Не только к их омерзительному сексуальному поведению, и к МБХ. Не только к тому, что они омерзительные, подлые, гадкие извращенцы, насильники, — заявил Соловьёв.
Он добавил, что Следственный комитет России должен провести проверку и возбудить уголовные дела. Насильник, подчеркнул телеведущий, должен сидеть в тюрьме вне зависимости от политической ориентации, если, конечно, доказан факт изнасилования. В противном случае, за клевету должна ответить женщина.
Ранее, как писал NEWS.ru, пользователи Twitter начали делиться историями о домогательствах со стороны мужчин, работающих в российских компаниях. Журналистка Виктория Кузьменко 13 июля
Вслед за этим в многочисленных сообщениях стали всплывать имена других известных российских журналистов, замешанных в секс-скандале. В домогательствах обвинили и ещё одного сотрудника СМИ — спецкора «Таких дел» и главреда самиздата moloko plus Павла Никулина. О неподобающем поведении журналиста написала в Сети пользователь под ником valya_de.
Выяснилось, что склонял девушек к интиму и руководитель проектов Сбербанка Сергей Миненко, который ранее работал в изданиях Men's Health Russia, «Мел», «Газета.Ru», «Известия». Бывшие коллеги
Другой сотрудник Сбербанка, SMM-менеджер Руслан Гафаров также оказался замешан в секс-скандале. Его в изнасиловании обвинила пресс-секретарь Центра фотографии имени братьев Люмьер Валерия Шабельникова. Об этом она также
Обвинения в участии в групповом изнасиловании прозвучали также в адрес фоторедактора «МБХ Медиа» Андрея Золотова и ведущего «Дождя» Павла Лобкова. Последний якобы
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен