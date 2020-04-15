Соловьёв отверг вызов Уткина на рэп-баттл

Телеведущий Владимир Соловьёв отказался от участия в рэп-баттле с блогером Василием Уткиным, который заявил, что хочет «поставить его на место».
Об этом Соловьёв
А я что, рэпер? Какие батлы? С кем? — прокомментировал он этот вызов.
Соловьёв подчеркнул, что готов оплатить лечение Уткину, но не станет «бороться со свиньями».
Ранее NEWS.ru писал о том, что спортивный журналист и блогер Василий Уткин обратился к телеведущему Владимиру Соловьёву и вызвал его на баттл. При этом Уткин назвал его трусом, посчитав, что тот не примет предложение.
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