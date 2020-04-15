Соловьёв отверг вызов Уткина на рэп-баттл

https://static.news.ru/photo/688ffa58-204e-11ea-ab7c-fa163e074e61_660.jpg Владимир Соловьёв Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Телеведущий Владимир Соловьёв отказался от участия в рэп-баттле с блогером Василием Уткиным, который заявил, что хочет «поставить его на место».

Об этом Соловьёв сообщил в беседе с Газетой.Ru. По его словам, Уткин — больной человек, который «не способен излечиться от депрессии» и страдает «очевидным синдромом Туретта».

А я что, рэпер? Какие батлы? С кем? — прокомментировал он этот вызов.

Соловьёв подчеркнул, что готов оплатить лечение Уткину, но не станет «бороться со свиньями».

Ранее NEWS.ru писал о том, что спортивный журналист и блогер Василий Уткин обратился к телеведущему Владимиру Соловьёву и вызвал его на баттл. При этом Уткин назвал его трусом, посчитав, что тот не примет предложение.