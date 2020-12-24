Соловьёв отреагировал на обвинения Госдепа в адрес ФСБ из-за Навального

https://static.news.ru/photo/537f4a06-45f0-11eb-8227-fa163e074e61_660.jpg Владимир Соловьёв Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Телеведущий Владимир Соловьёв обрушился с критикой на американские власти, обвинившие сотрудников ФСБ в отравлении оппозиционного блогера Алексея Навального.

Если верить Госдепу США, то Россия делает всё возможное, чтобы навредить блогеру Алексею Навальному. Но пока Россия сделала всё возможное для того, чтобы сохранить его жизнь, — заявил Соловьёв в интервью «Взгляду».

Телеведущий напомнил, что состояние российского оппозиционера улучшилось благодаря усилиями врачей в Омске. При этом Соловьёв добавил, что обвинения в адрес российских спецслужб, по всей видимости, связаны с нежеланием «других ведомств отвечать» за инцидент, произошедший с Навальным.

В Госдепе США, осознав, что ни европейцы, ни сам Навальный не справляются, The Lancet подвёл, а в ОЗХО не захотели мараться, сами выступили в полный рост за своего клиента, — сказал Соловьёв.

Ранее в Госдепартаменте США заявили, что российские спецслужбы использовали в отношении Навального отравляющее вещество группы «Новичок».

Алексей Навальный потерял сознание во время перелёта из Томска в Москву 20 августа. Самолёт экстренно приземлился в Омске, оппозиционера госпитализировали. Врачи не нашли в его анализах никаких следов нервно-паралитического вещества или какого-либо другого яда. Через два дня, после стабилизации состояния, Навальный был доставлен в немецкую клинику Charité, где находился до 23 сентября, а потом был выписан.

Как сообщал NEWS.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что проводимые за рубежом расследования инцидента с российским оппозиционером Алексеем Навальным направлены на дискредитацию ФСБ, однако, по его мнению, они обречены на провал.