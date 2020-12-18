Соловьёв высмеял закрытие телепроекта «Дом-2»

https://static.news.ru/photo/71fa85e2-4166-11eb-96bf-fa163e074e61_660.jpg Владимир Соловьёв Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Телеведущий Владимир Соловьёв прокомментировал новость о закрытии проекта «Дом-2». По его словам, он был уверен, что шоу перестало существовать ещё 10 лет назад.

Бывает же такое: вроде давно уже этого нет и все решили, что этого нет. И вдруг вспоминают, что это есть, когда оно прекратило быть, — отметил Соловьёв, слова которого приводит Daily Storm.

Соловьёв иронически пожелал продюсерам и участникам проекта «построить свою любовь».

Они ведь там пытались что-то построить? Свою любовь? Надеюсь, что в построенной любви их жизнь сложится, — подчеркнул журналист.

Телеканал ТНТ принял решение о закрытии реалити-шоу «Дом-2». Последний выпуск выйдет в эфир 30 декабря. Он будет в формате большого двухчасового финала.

Реалити-шоу впервые появилось в эфире телеканала в 2004 году. Директор телеканала Роман Петренко рассказал, что за 16 лет с момента запуска телевизионное пространство претерпело значительные изменения. Место проекта в эфирной сетке канала займут пять программ в жанре стендап.

За время существования «Дома-2» участие в шоу приняли несколько тысяч человек, его участники сыграли примерно 30 свадеб и родили 14 детей. Ведущими реалити были Ксения Собчак, Ольга Бузова и Ксения Бородина. Самыми известными участниками стали Алёна Водонаева, Виктория Боня и Нелли Ермолаева.

Ранее NEWS.ru писал, что реалити-шоу «Дом-2» являлось эталоном пошлости, однако российский зритель сохраняет запрос на подобный контент, заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.