Соловьёв объяснил, почему популярен у российских зрителей

https://static.news.ru/photo/8bf84c82-450c-11eb-be08-fa163e074e61_660.jpg Владимир Соловьёв Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

После того как россияне, согласно опросу ВЦИОМа, назвали журналистом 2020 года телеведущего Владимира Соловьёва, он объяснил, почему зрители любят его программы.

Телеведущий отметил, что результаты опроса показывают достоверность рейтингов его программы и отражают реальную ситуацию в медиа.

Спасибо за это россиянам. Как я могу это объяснить? Это надо у зрителей спрашивать. Это же их точка зрения. Единственно, что могу сказать, что, к счастью, совпадают и оценка зрителей, и статистические показатели рейтингов — здесь нет разрыва. Если кто-то захочет сказать «нет, вы накрутили, всё не так», точно не получится, — заявил Соловьёв в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, это свидетельствует о том, что его коллектив работает хорошо и делает интересные программы. Телеведущий подчеркнул, что зрители и слушатели доверяют не столько ему, сколько приглашённым гостям.

Мы приглашаем умных, интересных людей, которые в острой полемической манере пытаются общаться друг с другом, а зрителю это импонирует, — отметил телеведущий.

Он подчеркнул, что коллектив программ точно попадает в темы, а зрителя не обманешь.

Своё доверие Соловьёву выразили 6% респондентов. Второе место у Юрия Дудя, третье — у телеведущей Ольги Скабеевой, также россияне симпатизируют Владимиру Познеру и Алексею Пивоварову. В опросе приняли участие 1600 респондентов.

Как писал NEWS.ru, ранее Соловьёв назвал музыканта Сергея Шнурова слабым и пустым после вопроса российскому лидеру Владимиру Путину. Телеведущий отметил, что журналист кремлёвского пула точнее и смелее лидера группы «Ленинград».