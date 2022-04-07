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Соловьёв: некоторые крупные предприниматели России «потекли»

11:25, 08 апреля 2022
Соловьёв: некоторые крупные предприниматели России «потекли» Владимир Соловьёв Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press
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Журналист Владимир Соловьёв заявил, что некоторые крупные предприниматели России «потекли» и стали поддерживать антироссийские санкции. Особенно его удивила риторика совладельца НЛМК Владимира Лисина, в отношении которого Запад не вводил ограничений, пишет ИА SM-News.

Я сейчас смотрю, как «потекли» некоторые крупные российские предприниматели. Ну что вы предлагаете конкретно? Все переживания ясны. Но некоторые фразы... Я правильно понимаю, что господин Лисин тем самым как бы одобряет санкции против России?отметил он.

По мнению журналиста, учитывая, что против Лисина не были введены санкции, поддерживать их аморально. По его словам, единственные санкции, которые считаются законными — это те, что вводит Совет безопасности ООН.

Наверное, господин Лисин не может позволить себе роскошь на эту тему прямо говорить, — заключил Соловьёв.

5 апреля председатель совета директоров и основной акционер Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин заявил, что расширение списка товаров, экспортируемых за рубли, вытеснит Россию с международных рынков. По его словам, действия, которые сегодня предпринимаются для противодействия санкциям, стремительны и их последствия не были продуманы в полной мере.

Ранее сообщалось, что постоянные представители стран — членов Европейского союза согласовали пятый пакет антироссийских санкций. В представительстве Франции рассказали, что пакет вступит в силу 8 апреля после публикации в официальном журнале ЕС, до этого ещё должна пройти письменная процедура утверждения решения. Французская делегация уточнила, что ограничительные меры ЕС затронут бизнесменов, журналистов, представителей сил безопасности и военных.

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