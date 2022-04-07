Соловьёв: некоторые крупные предприниматели России «потекли»

Журналист Владимир Соловьёв заявил, что некоторые крупные предприниматели России «потекли» и стали поддерживать антироссийские санкции. Особенно его удивила риторика совладельца НЛМК Владимира Лисина, в отношении которого Запад не вводил ограничений, пишет ИА SM-News.

Я сейчас смотрю, как «потекли» некоторые крупные российские предприниматели. Ну что вы предлагаете конкретно? Все переживания ясны. Но некоторые фразы... Я правильно понимаю, что господин Лисин тем самым как бы одобряет санкции против России? — отметил он.

По мнению журналиста, учитывая, что против Лисина не были введены санкции, поддерживать их аморально. По его словам, единственные санкции, которые считаются законными — это те, что вводит Совет безопасности ООН.

Наверное, господин Лисин не может позволить себе роскошь на эту тему прямо говорить, — заключил Соловьёв.

5 апреля председатель совета директоров и основной акционер Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин заявил, что расширение списка товаров, экспортируемых за рубли, вытеснит Россию с международных рынков. По его словам, действия, которые сегодня предпринимаются для противодействия санкциям, стремительны и их последствия не были продуманы в полной мере.

Ранее сообщалось, что постоянные представители стран — членов Европейского союза согласовали пятый пакет антироссийских санкций. В представительстве Франции рассказали, что пакет вступит в силу 8 апреля после публикации в официальном журнале ЕС, до этого ещё должна пройти письменная процедура утверждения решения. Французская делегация уточнила, что ограничительные меры ЕС затронут бизнесменов, журналистов, представителей сил безопасности и военных.