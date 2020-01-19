Журналист Владимир Соловьёв раскритиковал модель Алёну Водонаеву, которая обвинила телеведущую Ольгу Скабееву в «пропаганде агрессии и невежества». Он предложил не обращать внимания на существование девушки после её скандальных высказываний.
По его мнению, модели следовало бы самой «посмотреть на себя в зеркало и попытаться найти в своих глазах хотя бы тень интеллекта, образования и уважения к людям».
Пусть живёт в своём убожестве, — цитирует Соловьёва URA.ru.
Ранее, как писал NEWS.ru экс-участница телепроекта «Дом-2» Водонаева раскритиковала инициативу выплачивать материнский капитал на первенца. Она заявила, что в России незачем плодить быдло и нищету.
Вскоре после этого Водонаева и Скабеева поругались в прямом эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1». Модель задело высказывание ведущей о её внешности.