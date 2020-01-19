https://static.news.ru/photo/bffea9b4-3a94-11ea-a17c-fa163e074e61_660.jpg Алена Водонаева Фото: alenavodonaeva/instagram.com

Журналист Владимир Соловьёв раскритиковал модель Алёну Водонаеву, которая обвинила телеведущую Ольгу Скабееву в «пропаганде агрессии и невежества». Он предложил не обращать внимания на существование девушки после её скандальных высказываний.

По его мнению, модели следовало бы самой «посмотреть на себя в зеркало и попытаться найти в своих глазах хотя бы тень интеллекта, образования и уважения к людям».

Пусть живёт в своём убожестве, — цитирует Соловьёва URA.ru.

Ранее, как писал NEWS.ru экс-участница телепроекта «Дом-2» Водонаева раскритиковала инициативу выплачивать материнский капитал на первенца. Она заявила, что в России незачем плодить быдло и нищету.