Соловьёв назвал Навального вором, которого в России «ждут дела»

https://static.news.ru/photo/69996736-004a-11eb-b5e4-fa163e074e61_660.jpg Алексей Навальный Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Владимир Соловьёв в очередной раз резко высказался в адрес Навального. Телеведущий назвал блогера вором и напомнил, что он был и остался «мелким кировским чиновником».

Мы не забываем, что он был и остался мелким кировским чиновником. Он, будучи чиновником у Никиты Белых вместе с Марией Гайдар, воровал. Мы помним только «Кировлес», а там много чего ещё было. Он никогда не мог отчитаться о своих доходах и образе жизни. Он вор, и здесь его ждут дела, — заявил журналист в эфире своего YouTube-канала «Соловьёв LIVE».

При всём этом телеведущий пожелал Навальному скорейшего выздоровления и сказал, что ему жаль блогера.

С Соловьёвым в какой-то мере согласен Владимир Жириновский. Политик, выступая в эфире YouTube-канала журналиста, заявил, что против Навального и его соратников нужно возбудить уголовное дело, если только блогер, конечно, вернётся в Россию.

Алексей Навальный 20 августа потерял сознание на борту самолёта Томск — Москва. Спустя два дня его отправили на лечение в клинику в Берлин. Там токсикологи определили, что причиной ухудшения здоровья российского политика стало отравление ядом из группы «Новичок». Остатки яда якобы нашли на бутылках из-под воды в номере Навального.

Ранее NEWS.ru сообщал, что телеведущий и журналист Владимир Соловьёв обратил внимание на расхождения в требовании Алексея Навального вернуть ему одежду, в которой он был в день отравления. Он репостнул твит политтехнолога Леонида Дегтярёва, который сделал коллаж на эту тему.