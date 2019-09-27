https://static.news.ru/photo/94b0d296-e1c5-11e9-83f1-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: МИД России/flickr.com

Телеведущий Владимир Соловьёв поддержал позицию главы МИД РФ Сергея Лаврова насчёт возможности обнародования стенограмм переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа.

Сергей Викторович красавчик: читать чужие письма неприлично. Лучший! — написал журналист в своём Telegram-канале после выступления российского министра на Генассамблее ООН.

Ранее News.ru писал, что Лавров опроверг заявления о причастности Москвы к скандалу из-за звонка президента Соединённых Штатов Дональда Трампа своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому.

Телефонный разговор между Трампом и Зеленским состоялся 25 июля. В нём глава Белого дома просил украинского лидера начать расследование против своего главного политического противника Джо Байдена и его сына Хантера. Узнав содержание беседы, неназванный сотрудник американской разведки подал жалобу на президента. Когда этот факт стал достоянием общественности, в нижней палате Конгресса, контролируемой демократами, была запущена процедура импичмента Трампа. В рамках неё были преданы огласке расшифровка разговора двух лидеров и текст жалобы разведчика.