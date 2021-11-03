Соловьёв назвал Ксению Собчак «матерящейся тёткой»

Телеведущий Владимир Соловьёв прокомментировал заявление Сергея Ястржембского о профнепригодности официального представителя МИД России Марии Захаровой. Об этом бывший пресс-секретарь Бориса Ельцина заявил в интервью Ксении Собчак. В выпуске шоу «Полный контакт» на YouTube Соловьев раскритиковал и саму блогершу.

Автора шоу возмутили слова бывшего пресс-секретаря Ельцина, который заявил, что поведение Марии Захаровой и её стремление обсуждать в том числе и вопросы внутренней политики вызывают у него сожаление. Собчак при этом предположила, что «в МГИМО так не учили».

Это вот эта матерящаяся тётка — тебя так учили в МГИМО? Эта вот эта целующаяся взасос с девками публично — этому тебя учили в МГИМО? Вот это выпускница МГИМО? — задал риторический вопрос Соловьёв, адресуясь Собчак.

Он обвинил журналистку в цинизме и безнравственности, напомнив ей о смертельном ДТП на трассе в Сочи и упрекнув журналистку во лжи по поводу помощи пострадавшим в аварии. По словам Соловьёва, санитарный самолёт для доставки в Москву женщины, пострадавшей в аварии, предоставил некий его собственный друг, а не Собчак и не её адвокаты. Ястржембского же Соловьев заподозрил в коррупции, подчеркнув, что миллиардное состояние, которым обладает экс-помощник президента, нельзя заработать на государственной службе.

Ранее Ксения Собчак рассказала, что поддерживает связь со всеми участниками смертельного ДТП в Сочи 9 октября. По её словам, она заявила родным погибшей, что намерена помочь и им, и другим участникам ДТП, «потому что мы вместе оказались жертвами этой жуткой ситуации».