https://static.news.ru/photo/543a2344-df76-11e9-bad8-fa163e074e61_660.jpg Грета Тунберг Фото: instagram.com/gretathunberg

Телеведущий Владимир Соловьёв прокомментировал деятельность 16-летней экоактивистки из Швеции Греты Тунберг. По мнению журналиста, девочка является проектом, который отражает чьи-то коммерческие интересы.

Соловьёв предположил, что вскоре подросток укажет на «чистые» технологии. После этого «случайно» окажется, что есть конкретные компании, которые уже лидируют в этом направлении.

Журналист подытожил, что волнуется за Грету, так как судьба таких детей печальна, передаёт РИА Новости .

Тунберг во время выступления в ООН обвинила мировых лидеров в предательстве, заявила, что они не делают ничего для спасения климата и заботятся лишь о прибыли. Экоактивистка подчеркнула, что будущие поколения никогда не простят нынешних правителей, если они их подведут.

Ранее News.ru писал, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал выступление Тунберг на саммите ООН, посвящённое изменению климата. По его словам, самое главное, чтобы «с девочкой всё было нормально».