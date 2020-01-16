https://static.news.ru/photo/39f9dce2-38f2-11ea-ac3a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Телеведущий Владимир Соловьёв накричал на гостя своей программы общественного деятеля Григория Амнуэля. Инцидент произошёл в прямом эфире канала «Россия 1». Ярость журналиста вызвал тот факт, что гость передачи не согласился с его утверждением о том, что Польша должна извиниться за издевательства над пленными красноармейцами в годы войны с СССР.

Россия извинилась за Катынь, а вы извинились за красноармейцев? Хочу напомнить, как себя вела Польша по отношению к Советскому Союзу в течение 30-х годов. Сколько было ликвидировано дипломатов на территории Польши? — возмутился журналист.

Он подчеркнул, что Варшава должна последовать примеру Москвы и признать репрессии по отношению к советским дипломатам. В ответ Амнуэль заявил, что их лишали жизни те, чьи близкие «убивались в СССР». Эксперт попытался объясниться, отметив, что Варшава выступала как «враг коммунистического террористического режима». Это высказывание окончательно разозлило Соловьёва, и он сорвался на крик.

А какой режим был (маршала Юзефа) Пилсудского, если не террористический? Это не была нацистская диктатура? Нет? А как-то мир считает по-другому, — заключил ведущий.

Ранее NEWS.ru писал, что Минобороны РФ опубликовало рассекреченные архивные документы к 75-летию освобождения от фашистов столицы Польши Варшавы. Материалы взяты из фондов Центрального архива военного ведомства. Публикация уникальных документов направлена на защиту исторической правды.