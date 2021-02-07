Соловьёв: Амстердам показал «козью морду» в расследовании дела MH17

https://static.news.ru/photo/771f899a-6976-11eb-a56e-96000091f725_660.jpg Фото: Alexander Ermochenko/Xinhua/Global Look Press

Суд Нидерландов показал «козью морду» своему парламенту, отказавшись от расследования причастности украинских властей к крушению в 2014 году рейса MH17. Об этом заявил российский телеведущий Владимир Соловьёв.

Они же не нам, по большому счёту, показали козью морду. Они собственному парламенту показали козью морду. То есть это показывает, насколько же силы, которые руководят этим процессом, выше, чем даже несчастный парламент Голландии, — заявил «Царьграду» журналист.

Соловьёв добавил, что такое решение показывает предвзятость по отношению к России, а также то, что задача свалить всю вину на Москву стояла изначально, когда «обломки самолёта ещё падали на землю».

Ранее стало известно, что Нидерланды приняли решение не проводить расследование по вине Украины из-за незакрытого воздушного пространства над восточной частью Украины в день крушения малайзийского Boeing в 2014 году.

Как писал NEWS.ru, в прокуратуре Нидерландов сообщили, что рассмотрение дела о крушении малайзийского Boeing (рейс МН17) на востоке Украины по существу начнётся не раньше 2021 года.

Как писал NEWS.ru, слушания по делу о крушении MH17 возобновились с 1 февраля. Судья в Нидерландах сообщил о прогрессе в расследовании дела. Следствие получило письменный ответ от российского «Алмаз-Антея».