Соловьеву предложили возродить сатирический журнал «Крокодил» Глава СЖР Соловьев сообщил об идее возродить сатирический журнал «Крокодил»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев сообщил, что ему предложили возродить сатирический журнал «Крокодил», который выходил с 1922 года по 2000 год и высмеивал недостатки советского строя. Комментируя ситуацию «Газете.Ru», он предположил, что темы, которые могут подниматься в случае перезапуска, останутся такими же, как и раньше.

Действительно, ко мне несколько раз приходили карикатуристы и предлагали возродить журнал. Кого конкретно хотели клеймить — не рассказывали, но можно предположить, что вполне возможно темы будут те же, — пояснил Соловьев.

Глава СЖР уточнил, что разговор о возобновлении печати «Крокодила» зашел на выставке карикатуры, где были представлены вырезки из татарского журнала «Чаян». Соловьев отметил, что карикатуры «очень классные» и затрагивают актуальную повестку.

Политические карикатуры на иноагентов ранее вывесили на окнах выставочного зала на севере Москвы. Отмечается, что агитлистовки — итог всероссийского конкурса по визуальной пропаганде. На плакатах изображены Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), Борис Гребенщиков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и Дмитрий Назаров.