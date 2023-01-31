Соловьев: СЖР не исключили из Международной федерации журналистов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава СЖР Владимир Соловьев

Глава СЖР Владимир Соловьев опроверг информацию, что союз исключили из состава Международной федерации журналистов (МФЖ). По словам руководителя организации, в статье агентства Reuters, в которой ранее сообщалось о возможном исключении СЖР из МФЖ, данные «вырваны из контекста». Соловьев уточнил, что представители Финляндии, Дании и Норвегии, а также нескольких других стран, включая Украину, выдвинули обвинение против международной федерации.

Эта информация не подтверждается. Информация, которая идет по ленте Reuters, она вырвана из контекста. Контекст там более обширный, представители нескольких журналистских профсоюзов, которые входят в состав МФЖ, так называемые северные страны, северные союзы — это Финляндия, Дания, Норвегия и еще несколько, и присоединившиеся к ним украинцы выдвинули обвинение, — сказал Соловьев.

По словам Соловьева, эти страны обвинили руководство МФЖ в коррупции, а также в том, что федерация выбрала тоталитарный Оман для проведения 31-й конгресса организации. Кроме того, страны возмутились тем, что Россию не исключили из состава МФЖ после того, как СЖР создал четыре новых отделения на территории новых субъектов РФ.

При этом по уставу МФЖ — это невозможно. Они, конечно, возмущались, и представители руководства, но исключить нас в связи с этой ситуацией невозможно, — добавил Соловьев.

Как указал глава СЖР, северные страны выдвинули руководителям МФЖ ультиматум с требованием исправить все ошибки и исключить Россию из состава организации.

Ранее в МФЖ заявили о том, что профсоюзы Финляндии, Норвегии, Дании и Исландии пригрозили выйти из состава организации в знак протеста против ее разрешения сохранить за журналистами российских государственных СМИ членство в составе федерации.