Соловьев сравнил нацистские концлагеря с ГУЛАГом Соловьев заявил, что в советских лагерях среди узников сохранялась индивидуальность

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Соловьёв

Советские лагеря отличались от нацистских тем, что там среди заключенных сохранялась индивидуальность, такое мнение выразил телеведущий Владимир Соловьев во время передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1». Кроме того, отметил журналист, у руководства таких учреждений были разные задачи: у первых — «перевоспитать», у вторых — «уничтожить как личность».

Советский лагерь ставил задачу — перевоспитать. Немецкий концлагерь, европейский концлагерь, ставил задачу уничтожить тебя сначала как личность, а потом разобрать на составляющие, — сказал Соловьев.

Телеведущий считает, что нацисты не считали заключенных за людей и доводили уничтожение человека «до индустриального уровня, когда личности нет», в то время как в ГУЛАГе было иначе. Пот его словам, в советских лагерях люди представлялись и называли статью, по которой отбывали наказание.

Теперь наследники нацистской идеи в Европе говорят о нас как об орках, говорят о нас как о гражданах России, все которые должны нести ответственность <...> они не видят в нас личностей, они не видят в нас людей, — заявил телеведущий.

По мнению Соловьева, на Украине «заражены нацизмом» и не видят в россиянах людей, считая их рашистами.

Ранее телеведущий обратился к вернувшейся в Россию певице Алле Пугачевой, призвав ее «открыть рот» и рассказать всю правду об участии в губернаторских и президентской кампаниях. Ответ на критику телеведущего артистка разместила в Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена). Она пожалела журналиста и предположила, что он может «лопнуть от злости и хамства».