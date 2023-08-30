Соловьев рассказал, что будет с Прибалтикой после удара БПЛА по Пскову Соловьев призвал уничтожить Прибалтику после удара БПЛА по Пскову

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Страны Прибалтики должны быть стерты с лица земли, если именно там осуществили запуск беспилотников, ударивших по Пскову, заявил журналист Владимир Соловьев. При этом он выразил уверенность в том, что дроны вылетали не с украинской территории.

Псков — это же рядом граница НАТО. Откуда был запуск? С Украины, что ли? С территории Прибалтики? Уничтожить Прибалтику, если так. Стереть с лица земли, — сказал телеведущий в прямом эфире.

Ранее стало известно, что в аэропорту Пскова в результате атаки беспилотников были повреждены четыре самолета Ил-76. На этом фоне авиакомпании «Азимут» и «Икар» отменили шесть рейсов. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников уточнил, что системы противовоздушной обороны нейтрализовали дроны. В результате инцидента никто не пострадал.

По неподтвержденным данным, целью удара был пункт дислокации Второй бригады спецназа ГРУ, однако официальных комментариев на этот счет не поступало.

Генерал-майор авиации Сергей Липовой уверен, что беспилотники прилетели с Украины, которая недавно как раз получила партию БПЛА с радиусом действия до 1000 км. Запуск могли осуществить с платформ на базе внедорожников.