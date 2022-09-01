Соловьев призвал вернувшуюся в Россию Пугачеву к ответу

Телеведущий Владимир Соловьев в эфире «Соловьев Live» обратился к вернувшейся в Россию певице Алле Пугачевой, призвав ее «открыть рот» и рассказать всю правду об участии в губернаторских и президентской кампаниях. Журналист отметил, что артистка якобы участвовала в поддержке политических кандидатов, за что те «отгружали» ей наличные средства.

Пугачева, вернувшаяся в Россию, в свое время обещала открыть рот и все рассказать. Алла Борисовна, время пришло. Давайте. Начните с себя. Сколько, кто и как вам отгружал наличными, начиная с 90-х за поддержку разнообразных политических кандидатов. Я помню ваше участие в президентской кампании, в губернаторских... Просто, чтобы люди понимали цену вашего непредвзятого мнения и вашей любви, — заявил Соловьев.

Ответ на критику телеведущего Пугачева разместила в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Она пожалела журналиста и предположила, что он может «лопнуть от злости и хамства».

Жаль Володю. Так ведь и лопнуть можно от злости и хамства, — сыронизировала Пугачева.

1 сентября Пугачева отвела своих детей-близнецов Гарри и Лизу на линейку в Первую Московскую гимназию при МГУ имени Михаила Ломоносова. Отвечая на вопрос журналиста, что певица первым делом хотела сделать после возвращения в Москву, Пугачева ответила, что «набить морду одному человеку», но какому именно Примадонна раскрывать не стала.