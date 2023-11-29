Соловьев предложил создать в России министерство по возвращению русских Журналист Соловьев: России нужно ведомство по возвращению соотечественников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России необходимо создать специальное ведомство по делам возвращения соотечественников, считает российский журналист и телеведущий Владимир Соловьев. Как пишет ИА SM.News, он предложил взглянуть на миграционные проблемы в стране с другого ракурса.

Русский народ оказался самым разделенным народом. И у русских должна быть возможность вернуться на Родину. <...> Должно быть целое министерство, которое бы занималось и возвращением русских на Родину, и регламентацией миграционных потоков, — высказал мнение Соловьев.

Он добавил, что в России в последнее время не утихают споры о необходимости коррекции миграционной политики. Поэтому создание такого ведомства помогло бы, с одной стороны, вернуться домой русским людям, оставшимся за границей после распада СССР, а с другой — решить комплексно проблемы с приездом иностранцев, подчеркнул журналист.

Ранее Владимир Соловьев назвал создание института комиссаров в российских средних и высших учебных заведениях важным фактором в деле военно-патриотического воспитания молодежи на фоне «тлетворного влияния» Запада. Журналист предложил назначать на эти должности ветеранов СВО, которые станут для детей проводниками идей любви к Родине.