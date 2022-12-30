Соловьев предложил провести рейтинг полигонов по подготовке мобилизованных

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В России следует провести рейтинг полигонов, на которых готовят мобилизованных к боевым действиям, рассказал ИА SM.News телеведущий и журналист Владимир Соловьев. Также, по его мнению, необходимо разработать для призванных бойцов программу, основанную не «на базе уставов», а на реальном боевом опыте людей, которые участвовали в СВО с самого ее начала.

Хорошо бы провести еще рейтинг такого рода полигонов. И создать для них программу, причем рассчитанную не на базе наших замечательных уставов, а исходя из того реального боевого опыта, который накопился сейчас. И чтобы руководили такими полигонами люди, действительно прошедшие после 24 февраля СВО, — подчеркнул Соловьев.

Как объяснил журналист, такой рейтинг позволит выявить полигоны, где проводится недостаточная подготовка бойцов. По его словам, офицеры рассказывают, что мобилизованные из разных полигонов приезжают в зону боевых действий с сильно отличающимся уровнем подготовки. Некоторых, по его словам, приходится доучивать на местных полигонах в ДНР и ЛНР, тогда как другие приезжают «в отличной форме».

Президент общественной организации «Союз адвокатов России» Игорь Трунов ранее рассказал, что семьи призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации получат бесплатную квоту на лечение бесплодия и хранение биоматериалов в криобанке. По его словам, подобное стало возможным после обращения адвоката к председателю правительства РФ с предложением о создании бесплатного хранилища генетического материала и изменениях в системе ОМС на получение бесплатной квоты на лечение бесплодия для участников спецоперации.