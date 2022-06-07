Соловьев осудил мэра Первоуральска за карикатуру с его отрубленной головой Журналист Соловьев раскритиковал мэра Первоуральска за публикацию на него карикатуры с отрубленной головой

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Владимир Соловьёв

Владимир Соловьев раскритиковал мэра Первоуральска Игоря Кабеца за публикацию карикатуры, на которой губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в образе джедая отрубает голову журналисту, изображенному с раздвоенным, как у змеи, языком. В эфире «Соловьев Live» телеведущий сравнил градоначальника с «подонками, которых прислал Зеленский» для организации покушения на него.

Карикатуру мэр Первоуральска опубликовал 1 июня на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Ну так приезжай, возьми катану. Вот ты, когда это делаешь, кроме того, что пытаешься вылизать задницу своему начальнику, вот какую еще задачу ты преследуешь? Ты думаешь, это остроумно? Значит, Кабец допускает идею убийства Соловьева и к этому призывает. И вот у себя размещает. Сила Кабеца состоит в том, чтобы отрубить мне голову? — заявил Соловьев.

Это не первый конфликт телеведущего с жителями и чиновниками Свердловской области. Ранее жители Екатеринбурга резко негативно отнеслись к словам Соловьева, который назвал город «центром мерзотной либероты». Слова прозвучали во время эфира программы «Полный контакт» с участием полпреда президента в УрФО Владимира Якушева. Горожане предположили, что журналист перестал ассоциировать себя с народом.

Ранее Соловьев предложил отправить главу Чечни Рамзана Кадырова в Свердловскую область, чтобы он «обучил» Куйвашева. Об этом журналист заявил после того, как глава региона вступился за директора лицея, ученики которого, по утверждению телеведущего, исполняли ЛГБТ-танец.

Накануне в Москве арестовали еще одного подозреваемого в подготовке покушения на Соловьева. Им оказался ранее судимый 29-летний Тимофей Мокий. О задержании шестерых подозреваемых в подготовке покушения на телеведущего стало известно 25 апреля.

По словам Соловьева, покушение на него готовилось якобы по заказу СБУ. Он также отметил, что к этому причастен президент Украины Владимир Зеленский, который «угрожал ему лично». Позже СБУ отвергла причастность к планированию убийства.