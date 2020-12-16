Соловьёв объяснил допуск без ПЦР-теста на пресс-конференцию Путина

https://static.news.ru/photo/53a0366e-3f90-11eb-ac37-fa163e074e61_660.jpg Владимир Соловьёв Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв прокомментировал информацию региональных СМИ об облегчённом доступе журналистов на пресс-конференцию президента России.

Ранее в СМИ появились сообщения, что якобы от журналистов, аккредитованных в Москве, не требуют проходить тестирование на коронавирус, в отличие от их коллег, которые будут участвовать в конференции на региональных площадках.

По мнению Соловьёва, такая ситуация может быть связана с тем, что в Москве более часто проводят тестирование сотрудников.

Насколько я знаю, моих коллег на ВГТРК раз или даже два раза в неделю проверяют тестами ПЦР, у них у всех есть справки. На Первом канале, в крупных агентствах такая же история: проверки идут каждый день очень строгие. Может быть, наши коллеги уже с этими справками и есть, — сказал Соловьёв изданию «Ридус».

Ежегодная большая пресс-конференция российского лидера намечена на 17 декабря, она начнётся в полдень по московскому времени. Российские телеканалы заложили в эфире на этот диалог три часа. Пресс-секретарь президента анонсировал, что мероприятие будет насыщенным и продолжительным.

Журналистов на предстоящей пресс-конференции рассадят с учётом санитарных требований. В московском Центре международной торговли предполагается разместить 247 человек. Особые условия связаны с пандемией коронавируса. Из-за неё же разговор будет проходить в новом формате.

Глава государства будет находиться в подмосковной резиденции Ново-Огарёво, откуда по видеосвязи ответит на вопросы журналистов и россиян. Пресс-конференция будет включать в себя элементы прямой линии, писал NEWS.ru.