Соловьёв обратился к матери Собчак с призывом «разобраться с дочерью»

https://static.news.ru/photo/5751c892-7c29-11eb-9bec-96000091f725_660.jpg Ксения Собчак Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеведущий Владимир Соловьёв на своей официальной странице в социальной сети обнародовал пост, который посвящён члену Совета Федерации и матери журналистки Ксении Собчак Людмиле Нарусовой. Он призвал вдову первого мэра Санкт-Петербурга «разобраться с дочерью».

Соловьёв опубликовал видеозапись, на которой Нарусова говорит о «бомжеватых» пикетчиках, которые стоят на ступенях Совфеда. Сенатор, в свою очередь, уже объяснила, что имела в виду человека, который выступал с призывом привлечь к суду экс-президента СССР Михаила Горбачёва. И произошло это в день 90-летнего юбилея политика. По словам Нарусовой, отменять одиночные пикеты она не собирается.

Соловьёв же в своём посте акцентирует внимание на том, что член Совфеда назвала именно выходящих на пикеты людей «бомжеватыми» и сказала, что ей «неприятно» их видеть. После записи с Нарусовой на экране появляется фото с Собчак. На снимке 2018 года она стоит в одиночном пикете возле Госдумы с плакатом «Депутаты! Мы вас не хотим!».

Мама, разберитесь с дочерью! — написал телеведущий в Instagram.

Как ранее передавал NEWS.ru, Соловьёв в 2000-х годах являлся совершенно другим человеком, считает генеральный продюсер RTVI, а также лидер рок-группы «Ленинград» Сергей Шнуров. По словам музыканта, Соловьёв тогда по-другому выглядел и говорил, был «физиономически» другим.