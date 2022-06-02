Соловьев о спецоперации: «цель — Киев, мать городов русских» Телеведущий Соловьев заявил, что Россия не намерена останавливаться на освобождении Донбасса

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Соловьёв

Телеведущий Владимир Соловьев в эфире своей своей передачи на телеканале «Россия-1» заявил, что российские войска не намерены останавливаться на освобождении Донбасса и юго-востока Украины. По словам телеведущего, ВС РФ обязательно продолжат военную операцию даже после достижения этих целей и могут дойти до Киева или «дальше, если потребуется».

Мы пока Украинe окончательно не решим, не остановимся, нацизма не должно быть! Вы нацисты! Киев — мать городов русских! Нужен Киев, Львов! Когда надо — тогда мы и остановимся!, — отметил Соловьев.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что Донбасс будет зачищен от остатков ВСУ в ближайшее время после того, как ВС РФ проведут зачистку на освобождённых территориях. Он отметил, что спецоперация развивается по заранее продуманному плану.

Кроме того, Картаполов предположил, что спецоперация неизбежно закончится переговорами с Киевом. По его мнению, это произойдёт достаточно скоро, поскольку в рядах ВСУ ухудшается боевой дух, а ситуация для них будет с каждым днём усугубляться.