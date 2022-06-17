Соловьев дал совет главе Свердловской области

Фото: Сергей Савостьянов/фотохост-агентство ТАСС

Телеведущий Владимир Соловьёв

Российский телеведущий Владимир Соловьев на Петербургском международном экономическом форуме рассказал, что готов повторить свое мнение о губернаторе Свердловской области Евгении Куйвашеве лично ему в глаза. Также он посоветовал политику перестать пользоваться услугами своего PR-менеджера, сообщает URA.RU.

Напомним, ранее Соловьев потребовал от властей региона ответить, поддерживают они спецоперацию или нет, и назвал Екатеринбург «центром мерзкой либероты». На это Куйвашев посоветовал ему «следить за своим языком». Позднее Соловьев возобновил перепалку, оскорбляя Куйвашева и жителей Екатеринбурга.

А что, он плохо слышал? Если надо сказать в глаза, я с ним знаком, могу повторить. И хочу успокоить его, как до этого успокоил ЛДПР и «Эхо Москвы»: я никогда не собирался быть ни главным редактором «Эха Москвы», ни новым последователем ЛДПР после Жириновского, ни губернатором Екатеринбурга, — поделился новым обращением телеведущий.

Также он предложил Куйвашеву отказаться от услуг своего PR-менеджера Аксаны Пановой и начать слушать президента России Владимира Путина.

Ранее Владимир Соловьев раскритиковал мэра Первоуральска Игоря Кабеца за публикацию карикатуры, на которой губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в образе джедая отрубает голову журналисту, изображенному с раздвоенным, как у змеи, языком. В эфире «Соловьев Live» телеведущий сравнил градоначальника с «подонками, которых прислал Зеленский» для организации покушения на него.