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Оставшиеся после новогодних праздников ели, сосны и пихты следует не выкидывать, а сдавать на переработку, чтобы они послужили кормом для животных или стали удобрением.

Во многих регионах страны стартовала экологическая акция «Ёлочный круговорот». Её суть заключается в том, что отданные на переработку деревья получат вторую жизнь, говорится в сообщении на сайте Рослесхоза. В ведомстве...