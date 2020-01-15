Телеведущий Владимир Соловьёв назвал Основной закон государства «Конституцией суверенной России». По его мнению, так можно его будет называть, если примут предложения, озвученные Путиным во время послания Федеральному собранию.
Об этом журналист написал в своём Telegram-канале.
Как
Ранее российский президент предложил провести народное голосование по всему пакету предложенных им поправок в Конституцию РФ. В их числе поправки о «приоритете русского права над международным», писал NEWS.ru.
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