Жена Соловья сообщила, что он вышел на связь после отъезда на допрос

Супруга задержанного профессора Валерия Соловья Светлана Анащенкова рассказала «Эху Москвы», что её муж вышел на связь после отъезда на допрос. Она добавила, что процедура допроса супруга подходит к концу и в ближайшее время бывший профессор МГИМО вернётся домой. Его считают причастным к публикациям в анонимном Telegram-канале «Генерал CВР».

Она также сообщила , что интересы её мужа представляет Алексей Добрынин из коллегии адвокатов «Pen&Paper».

Ранее Светлана рассказала NEWS.ru, что её муж профессор Валерий Соловей и сын Павел были задержаны для допроса как свидетели по уголовному делу. Она рассказала, что силовики нагрянули в 07:30 утра, а при обыске забрали технику, в том числе и роутер.

Ранее сообщалось, что Cоловья допрашивают в СК России по делу об возбуждении вражды и ненавиcти (ч. 2 ст. 282 УК РФ). Следствие считает, что политолог делал публикации в анонимнoм Telegram-канале «Генерал CВР», направленые на возбуждение ненавиcти в отношении сотрудников органов влаcти.