Солнечный удар у растений? Спасаем сад от зноя

Жаркое лето — настоящее испытание для садовых цветов. Палящее солнце может вызвать ожоги листьев, быстрое испарение влаги и общее угнетение растений. Однако несколько простых приемов помогут вашим цветникам пережить зной без потерь.

Самый эффективный способ — создание рассеянной тени с помощью светлых тканей или специальных сеток. Поливайте растения рано утром или после захода солнца, чтобы вода не испарялась мгновенно. Мульчирование почвы слоем 5--7 см (кора, скошенная трава) сохранит влагу и защитит корни от перегрева. В самые жаркие дни опрыскивайте листья прохладной водой, но только вечером. Теплолюбивые цветы (петунии, бархатцы) переносят жару лучше, чем теневыносливые (хосты, астильбы) — учитывайте это при посадке.

Ранее также сообщалось, что есть список растений, которые запрещено садить на даче. Их появление в вашем саду может обернуться штрафом или даже тюремным сроком.