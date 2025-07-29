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29 июля 2025 в 09:31

Солнечный удар у растений? Спасаем сад от зноя

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Жаркое лето — настоящее испытание для садовых цветов. Палящее солнце может вызвать ожоги листьев, быстрое испарение влаги и общее угнетение растений. Однако несколько простых приемов помогут вашим цветникам пережить зной без потерь.

Самый эффективный способ — создание рассеянной тени с помощью светлых тканей или специальных сеток. Поливайте растения рано утром или после захода солнца, чтобы вода не испарялась мгновенно. Мульчирование почвы слоем 5--7 см (кора, скошенная трава) сохранит влагу и защитит корни от перегрева. В самые жаркие дни опрыскивайте листья прохладной водой, но только вечером. Теплолюбивые цветы (петунии, бархатцы) переносят жару лучше, чем теневыносливые (хосты, астильбы) — учитывайте это при посадке.

Ранее также сообщалось, что есть список растений, которые запрещено садить на даче. Их появление в вашем саду может обернуться штрафом или даже тюремным сроком.

сады
дачи
растения
цветы
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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