Жители Челябинской области рано утром 5 марта наблюдали необычное природное явление.
По словам одной из свидетельниц случившегося, в небе над регионом можно было увидеть световой столб. Своим наблюдением она поделилась в Instagram.
А это сегодняшний рассвет, — гласит комментарий автора фотографии.
Как
Ранее NEWS.ru писал, что метеорологи проверили все известные в России погодные приметы. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, доверять можно только двум народным повериям.
Добавьте наши новости в избранные источники