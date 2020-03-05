https://static.news.ru/photo/906c8d22-5ecc-11ea-a059-fa163e074e61_660.jpg Фото: litvinchuk157/instagram

Жители Челябинской области рано утром 5 марта наблюдали необычное природное явление.

По словам одной из свидетельниц случившегося, в небе над регионом можно было увидеть световой столб. Своим наблюдением она поделилась в Instagram.

А это сегодняшний рассвет, — гласит комментарий автора фотографии.

Как передаёт «360», увиденное челябинцами явление — оптический эффект гало, возникающий при отражении света в парящих в воздухе ледяных кристаллах. Визуально это выглядит как вертикальный световой столб, который можно заметить на закате, или восходе солнца.

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