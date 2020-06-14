Солнечно и комфортно будет в Москве в понедельник

https://static.news.ru/photo/78bdbd5a-aeb2-11ea-911c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Начало рабочей недели, 15 июня, порадует москвичей и жителей области солнечной, но не жаркой погодой, пообещали синоптики.

Температура воздуха днём не поднимется выше 25 градусов тепла, осадков не ожидается, умеренный ветер будет дуть с юго-запада. Содержание кислорода в воздухе находится в пределах климатических значений. Такая погода комфортна для тяжело переносящих жару горожан, включая тех, кто страдает лёгочными, сердечными нарушениями, повышенным давлением, передаёт портал «Метеоновости».

Синоптики рекомендуют, при возможности, провести этот день активно на свежем воздухе, заняться дыхательной гимнастикой, принять солнечные и воздушные ванны.

Геомагнитный фон в понедельник также будет спокойным, с отдельными переродами неустойчивости, но повышенное (752 мм рт.ст) давление может оказать влияние на самочувствие метеозависимых людей.

Как писал NEWS.ru ранее, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил об аномальной жаре в центре европейской части России с 16 июня. В Москве температура может подняться выше 30 градусов тепла.