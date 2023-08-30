«Солнечно и без осадков»: синоптик о погоде в Москве 30 августа Синоптик Шувалов спрогнозировал солнечную погоду без осадков в Москве 30 августа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

30 августа в Москве ожидается солнечная погода без осадков, рассказал NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. В дневные часы температура воздуха составит 21–22 градуса тепла, добавил синоптик.

В Москве и Московской области 30 августа будет малооблачно, ветер при этом юго-восточный, что предполагает повышение температуры. Уже с утра столбики термометров поднимутся на 3–4 градуса по сравнению с прошедшим днем и покажут 21–22 градуса тепла. Осадков при этом не ожидается, давление немного повысится, — рассказал Шувалов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд допустил приход бабьего лета в Москву к середине сентября. По его словам, обычно оно наступает после долгих похолоданий, которые не прогнозируются в российской столице в ближайшие недели. Предполагается, что бабье лето придет в Москву позднее начала сентября. Синоптик также рассказал о погоде в Москве в первые дни осени. Согласно его прогнозам, температура воздуха в начале сентября будет колебаться в пределах от +21 до +26 градусов.

До этого синоптик Александр Шувалов рассказал о погоде на 1 сентября. По предварительным прогнозам в первый осенний день ожидается солнечная погода без осадков. Температура воздуха в этот день поднимется до 24 градусов тепла, ветер будет западный и северо-западный, до 3 м/с.